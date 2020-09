Castelnuovo



La minoranza attacca: “Caos sanificazione dopo il voto, bimbi nel corridoio per ore”

mercoledì, 23 settembre 2020, 15:59

Il capogruppo di minoranza comunale di Castelnuovo Silvia Bianchi segnala un disagio verificatosi questa mattina alla scuola primaria del capoluogo.

“Episodio gravissimo questa mattina presso la primaria di Castelnuovo – esordisce Silvia Bianchini, a nome di tutto il gruppo -. Insegnanti, personale ATA, genitori e bambini sono arrivati, come sempre, davanti all’istituto intorno alle 8, a quel punto però la brutta sorpresa. Il personale della scuola si è trovato di fronte a classi in disordine e sporche con guanti e mascherine abbandonate per terra, le appuntature delle matite ancora sui banchi, bagni inagibili, cestini della spazzatura traboccanti di immondizia”.

“Dallo scenario disastroso - incalza l'opposizione - si è arrivati ad ipotizzare una mancata sanificazione dopo il passaggio di centinaia di persone per il voto, dunque la decisione degli insegnanti di non fare entrare in classe i bambini prima di aver più chiara la situazione. Oltretutto porta e cancello della scuola erano aperti, cosa, anche questa, molto grave che non ci dà garanzie sul fatto che qualcuno non sia entrato durante le ore notturne. Il comune, interpellato immediatamente, ha garantito che la sanificazione era stata fatta, sul disordine e lo sporco non aveva spiegazione”.

“La scuola - afferma il gruppo -, abituata a trovare soluzioni più che a cercare colpevoli, ha dunque provveduto prontamente alla pulizia delle aule e ad una nuova sanificazione prima di far entrare i bambini nelle classi. Docenti e personale ATA stanno facendo sforzi enormi per garantire la sicurezza dei nostri bambini e trovarsi in una situazione come quella di stamani lascia davvero nello sgomento”.

“Che il voto per referendum e regionali avrebbe causato problemi di natura organizzativa agli istituti - concludono i consiglieri - era una cosa prevedibile, alcuni comuni infatti hanno intelligentemente spostato i seggi in altre strutture lasciando la scuola libera. A Castelnuovo questo non è successo, ed evidentemente qualche passaggio a chiusura dei seggi non ha funzionato bene. L’assessore Bechelli e il sindaco dovranno dare spiegazioni serie all’accaduto, che costituisce un fatto molto grave nei confronti del personale scolastico e di tutti i genitori che con responsabilità cercano, per quanto di loro competenza, di garantire la salute e la sicurezza di tutto il sistema scolastico in questo anno così complicato”.