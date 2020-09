Castelnuovo



La scuola al tempo del Covid: lunedì la prima campanella. Guidi: "Pronti a ripartire"

sabato, 12 settembre 2020, 19:00

di viola pieroni

Dopo innumerevoli giorni di chiusura, cambi di programma e ritardi, il 14 settembre finalmente si rientrerà a scuola anche in Valle del Serchio. Per l’occasione La Gazzetta ha raggiunto il preside dell'Isi Garfagnana, Oscar Guidi, per fare il punto della situazione a 48 ore dalla prima campanella.



“I recuperi sono iniziati dal primo settembre - esordisce il dirigente scolastico - usando il mezzo della didattica a distanza: da lunedì invece inizieranno le lezioni in presenza con orario ridotto 8-11 (a causa della mancanza di quasi la metà degli insegnanti) e ingressi sfalsati ogni mezz'ora da varie porte di accesso, in modo da limitare il più possibile eventuali assembramenti”.



“Le aule sono state tutte disposte in modo da garantire il distanziamento – spiega Guidi -, anche nei laboratori, di un metro: nell'ultimo mese sono stati fatti lavori anche di potenziamento della rete internet, nei bagni e un rinnovo di alcuni pc nei laboratori”.



“In regola con le disposizioni di legge – conclude il preside - abbiamo nominato una commissione e dei referenti Covid, che hanno il compito di prendere decisioni in merito a questo tema. Per quanto riguarda il tema della didattica a distanza, infine, noi siamo pronti a fornirla ove necessario, anche integrando le normali lezioni”.



Insomma, nonostante l'incertezza generale riguardo lo sviluppo dell’emergenza sanitaria nei prossimi mesi, la scuola sembra pronta a ripartire e a farlo in sicurezza.