Castelnuovo



Lotteria, in corso la consegna dei premi

venerdì, 25 settembre 2020, 14:01

E’ iniziata la consegna dei premi della Lotteria degli Acquisti organizzata ad agosto dall’Associazione Compriamo a Castelnuovo. Una iniziativa di grande successo che ha aiutato lo sviluppo economico del capoluogo incentivando gli acquisti in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.



All’agenzia Altroquando Viaggi di Castelnuovo con i titolari Lara e Paolo e Pino Venturelli del negozio Masquenada che ha consegnato il fortunato biglietto, lo staff dell’associazione ha “consegnato” il viaggio alle Maldive alla vincitrice, Barbara di Castiglione di Garfagnana. Nove giorni e sette notti per una vacanza da sogno al villaggio Bravo Alpitour Alimatha in uno degli atolli delle Maldive con tutti i trasporti inclusi, dal transfer per l’aeroporto al volo, e alloggio nel villaggio all inclusive per due persone. La partenza per Barbara e suo marito è prevista per il prossimo 10 maggio, ma naturalmente solo se sarà possibile farlo in sicurezza altrimenti il premio sarà comunque “protetto”.



Anche gli altri premi fisici, dalla E-bike Bmw di Birindelli Auto, secondo premio vinto da Jessica di Castelnuovo con biglietto consegnato dalla Libreria di Claudio Crudeli, alla Tv 50 pollici Samsung acquistata da Unieuro City Tognini e vinta da Stefania di Camporgiano grazie ad un acquisto alla gioielleria Notini, fino al robot da cucina Kitchen Aid ritirata al negozio Centro Casa Bonaldi da Federico di Castelnuovo grazie al biglietto rilasciato dal negozio Calzature Pocai Romolo.



Già consegnati alcuni dei buoni dai 100 euro che erano il premio dal quinto al 30esimo estratto, ma non tutti sono stati ancora reclamati. Per questo l’associazione invita a controllare ancora i propri biglietti sulla pagina Facebook o sul sito www.castelnuovoeventi.it e contattare la mail info@castelnuovoeventi.it o il telefono 340-2254812. C’è tempo, come da regolamento, ancora fino al 4 novembre.