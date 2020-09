Lucia Annibali (Italia Viva) ospite a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 10 settembre 2020, 16:35

Il commento del presidente della provincia, Luca Menesini, al termine del 'tour' in alcune scuole del territorio svoltosi oggi a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni 'in presenza' anche nelle scuole superiori della provincia di Lucca

giovedì, 10 settembre 2020, 14:13

La SCM di Castelnuovo presenta al pubblico della Garfagnana e dell’intera provincia un concerto di livello assoluto: sabato 12 settembre alle ore 21.15, presso la Sala Ex-Archivio in pieno centro storico, saliranno sul palco due protagonisti della scena musicale internazionale, il violoncellista Mattia Zappa e il pianista Massimiliano Mainolfi

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:07

Bella ed affollata serata, nel rispetto ovviamente delle misure di sicurezza da coronavirus, ieri sera all’ex pista di pattinaggio di Castelnuovo per un nuovo incontro con i candidati

mercoledì, 9 settembre 2020, 12:51

E' venuto a mancare Roberto Moriconi, padre della responsabile della comunicazione dell'Unione dei Comuni Garfagnana, Martina

lunedì, 7 settembre 2020, 18:35

Sabato 12 settembre alle 17:30, in Via Vittorio Emanuele – Ex Pista di Pattinaggio a Castelnuovo di Garfagnana, il professore Giorgio Montecchi, ordinario di bibliografia e biblioteconomia dell’Università Statale di Milano, presenterà il 14° volume di studi storici sulla Garfagnana, intitolato "La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli"

lunedì, 7 settembre 2020, 12:22

Inaugurata sabato, in una cerimonia sentita e baciata dal sole, l’ambulanza “su misura” della sezione Garfagnana della Croce Verde P.A. Lucca, pensata appositamente per le esigenze della comunità garfagnina