Castelnuovo



Mallegni a sostegno di Giovannini e Marchetti: “Vincere per tutelare sanità, viabilità e ambiente”

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:07

di simone pierotti

Bella ed affollata serata, nel rispetto ovviamente delle misure di sicurezza da coronavirus, ieri sera all’ex pista di pattinaggio di Castelnuovo per un nuovo incontro con i candidati alla carica di consigliere regionale per Forza Italia Fabrizio Giovannini, in rappresentanza della Valle del Serchio, e Maurizio Marchetti, capolista provinciale.

A dare la “benedizione” ai due aspiranti consiglieri è intervenuto il senatore Massimo Mallegni che, nonostante il fitto calendario di impegni, non ha voluto mancare all’appuntamento di Castelnuovo. Presente anche Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale, a portare il proprio saluto. Tanti i temi affrontati e le istanze lanciate dai cittadini intervenuti, riguardanti le problematiche del territorio. Il candidato Fabrizio Giovannini ha puntato su tre temi, portanti delle propria campagna elettorale: “Grande attenzione deve e dovrà essere rivolta alla sanità, sia per quanto riguarda la qualità della stessa in un’era storica molto complicata, sia per quanto riguarda la salvaguarda dei due plessi ospedalieri di montagna, vigileremo sempre! Altro punto fondamentale è la viabilità, dobbiamo intervenire assolutamente con politiche nuove, il territorio è stato abbandonato da decenni ed oggi la Garfagnana e la Media Valle si ritrovano con un sistema trasporti arretrato. Inoltre altri temi importanti per il nostro territorio sono rappresentato dall’ambiente e dalla caccia, le associazioni ci chiedono maggiori approfondimenti”.

La campagna elettorale prosegue. Giovannini ha annunciato che sabato prossimo, alle 10, si svolgerà un nuovo incontro, sempre a Castelnuovo di Garfagnana, al quale interverranno lo stesso senatore Mallegni e il capolista Marchetti.