Castelnuovo



Massimo Mallegni e Nedo Poli incontrano i cittadini a sostegno del candidato Giovannini

sabato, 12 settembre 2020, 16:39

Come annunciato il senatore Massimo Mallegni è tornato, a distanza di pochi giorni, a Castelnuovo di Garfagnana per un incontro con amici e simpatizzanti di Forza Italia che gli avevano chiesto di trattare alcuni argomenti specifici come la sanità, la caccia e l'ambiente.

Mallegni, che anche in qualità di coordinatore regionale del partito sta girando in lungo e largo la Toscana, non ha deluso le attese ed ha illustrato con dovizia di particolari il programma elettorale degli azzurri. Con il senatore Mallegni erano presenti l'on. Nedo Poli - l'Udc è alleato con Forza Italia - e il candidato alla regione Fabrizio Giovannini. All'inizio della manifestazione al senatore Mallegni, il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi ha portato il suo saluto e un cordiale benvenuto.