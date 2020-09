Castelnuovo



"Movida si...cura": tutti negativi i test a Castelnuovo

lunedì, 28 settembre 2020, 19:39

Alla luce degli ultimi casi emersi dal bollettino dell'Asl, il primo cittadino di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ne ha approfittato per fare il punto nel suo comune.



"Nei giorni scorsi - esordisce il sindaco - si è verificato un caso di posività alla scuola d'infanzia di Castelnuovo. Sono stati quindi espletati i tamponi nei confronti di due insegnanti e di due collaboratori, oltre che dei bambini della sezione che avevano avuto contatti con il caso, ed è emerso un nuovo caso di positività a bassa carica virale per quanto riguarda un bimbo. Proprio perché a bassa carica virale, comunque, verrà espletata un'ulteriore verifica".



"Abbiamo poi un caso di positività - continua Tagliasacchi - nella scuola superiore di Castelnuovo, classe 5^ dell'Isi. E' scattato il protocollo dell'azienda sanitaria. E' stata informata immediatamente la famiglia e coloro che, all'interno della scuola, frequentano il ragazzo risultato positivo. Il meccanismo prevede l'isolamento, la quarantena e ovviamente il tampone. Abbiamo infine un caso di positività alle scuole medie "Pascoli" di Castelnuovo. Anche in questo caso, la positività è a bassa carica virale. Quindi è in previsione il tampone di verifica. Nel frattempo sono scattate tutte le precauzioni necessarie".



Il sindaco ha infine aggiornato sui risultati dei test sierologici effettuati venerdì e sabato per la campagna "Movida si...cura": "Dai 300 test gratuiti effettuati, non sono emersi casi di positività".