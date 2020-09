Castelnuovo



Passeggiata natural-gastronomica fra tre frazioni

mercoledì, 16 settembre 2020, 11:07

Per il secondo anno consecutivo Vis Movendi, la polisportiva che pone il movimento come mezzo per il benessere psico-fisico organizzando le ormai tradizionali “Passeggiate Domenicali”, propone questa bellissima quanto originale iniziativa solo parzialmente frenata nella prima edizione per le avverse condizioni meteo.



Domenica 20 settembre si svolgerà la seconda “Passeggiata Natural-Gastronomica le 3 Frazioni”. Nel titolo è riassunto tutto il contenuto di questo piccolo ma importante evento che coinvolge tre frazioni (Palleroso, Campo, Perpoli) di due diversi comuni (Castelnuovo e Gallicano) in un percorso immerso nella natura attraverso antichi sentieri riscoperti e recuperati dal lavoro encomiabile dei volontari, abitanti dei tre paesi e, in ognuno dei tre, i gruppi in cammino faranno tappa per imparare qualcosa di più su questi borghi consumando una specialità gastronomica legata al nostro territorio.



La partenza e l’arrivo di questo circuito ad anello di circa 11 Km con una discreta altimetria sarà Perpoli ed ogni anno sarà cambiata la località di partenza in una sorta di rotazione (lo scorso anno fu Palleroso).



Oltre alla bellezza dei sentieri che saranno attraversati, oltre al gusto di mangiare in ciascun borgo qualcosa di diverso, si unisce la possibilità di conoscere realtà marginali ma assolutamente ricche di storia, tradizioni, cultura e panorami da non far invidia a centri più blasonati, percorrendo peraltro vie che, in tutta probabilità furono solcate dai nostri più remoti antenati i quali hanno lasciato segni indelebili del loro passaggio.



Il programma prevede il ritrovo del primo gruppo a Perpoli dalle ore 9,00 e partenza con una esperta guida ambientale , ogni mezz’ora partiranno I successivi gruppi che saranno composti da un massimo di 20 persone nel pieno rispetto delle normative anticovid.



Proprio per tale motivo si rende obbligatoria l’iscrizione on-line alla casella di posta polisportivavismovendi@gmail.com dove saranno indicate tutte le procedure da attuare.



Il percorso si snoderà da Perpoli verso Selvano fino a giungere un antico sentiero appositamente recuperato che congiunge il borgo con la località Terrarossa per poi risalire a Campo e da lì, dopo la prima sosta a base di farro, raggiungere Monteperpoli, Marigliana, Pianaccia e Palleroso per la seconda sosta a base di porchetta. Infine la risalita a Perpoli per l’ultima sosta a base di crostate.



Tutte le portate saranno servite anche in modalotà Gluten Free per dr modo di partecipare anche a chi fosse intollerante al glutine.

Maggiori info possono essere reperite sulla pagina facebook Vis Movendi sul sito www.vismovendi.com o a polisportivavismovendi@gmail.com o ancora al 333 69 77473