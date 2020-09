Castelnuovo



Picchetti e Fantozzi lanciano la sfida: “Puntare su sanità, viabilità e aree montane”

domenica, 6 settembre 2020, 14:09

di simone pierotti

Tanta gente, ieri sera, alla presentazione dei due candidati di Fratelli d’Italia al consiglio regionale Elena Picchetti e Vittorio Fantozzi, avvenuta in piazzetta Ariosto a Castelnuovo. Si tratta del primo di una serie di incontri che il partito e i due candidati organizzeranno in Garfagnana per presentare programma e idee per il territorio: prossime tappe da confermare, ci saranno sicuramente Castiglione, Camporgiano, Careggine.

Diversi gli intervenuti tra i rappresentanti del partito presieduto da Giorgia Meloni, che si sono succeduti al microfono, a partire dall’onorevole Riccardo Zucconi, il vice presidente provinciale di FdI Riccardo Giannoni, la capogruppo della minoranza comunale di Castelnuovo Silvia Bianchini, l’ex sindaco di Castelnuovo Gaddo Gaddi, l’ex vice sindaco e storico locale Angiolo Masotti, oltre ovviamente ai due candidati.

“Con questi incontri – ci spiegano i responsabili – vogliamo illustrare le nostre idee: vogliamo una Garfagnana diversa, con un impegno preciso per sanità e infrastrutture, la difesa dei nostri plessi ospedalieri, il miglioramento delle vie di comunicazioni. La Garfagnana è un’area marginale per la regione Toscana e abbandonata dai governi di sinistra. E’ necessario un impegno forte per affrontare il problema dello spopolamento della nostra terra, che non offre più quello che potrebbe offrire per le sue potenzialità. Vanno riviste le politiche regionali per le zone montane”.