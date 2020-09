Presentazione lista "Toscana Civica per il cambiamento" a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 12 settembre 2020, 19:00

Dopo innumerevoli giorni di chiusura, cambi di programma e ritardi, il 14 settembre finalmente si rientrerà a scuola anche in Valle del Serchio. Per l’occasione La Gazzetta ha raggiunto il preside dell'Isi Garfagnana, Oscar Guidi, per fare il punto della situazione a 48 ore dalla prima campanella

sabato, 12 settembre 2020, 16:39

Come annunciato il senatore Massimo Mallegni è tornato, a distanza di pochi giorni, a Castelnuovo di Garfagnana per un incontro con amici e simpatizzanti di Forza Italia che gli avevano chiesto di trattare alcuni argomenti specifici come la sanità, la caccia e l'ambiente

sabato, 12 settembre 2020, 10:14

Il luogotenente cariche speciali Marco Onesti è il nuovo comandante della tenenza della guardia di finanza di Castelnuovo di Garfagnana: subentra al maresciallo aiutante Pasqualino Pompili che ha retto il reparto in sede vacante conseguendo brillanti risultati in un territorio importante quale quello della Garfagnana

venerdì, 11 settembre 2020, 15:02

Importante evento lunedì 14 settembre a Castelnuovo di Garfagnana, che vedrà la partecipazione di Lucia Annibali, deputato di Italia Viva, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e autrice del libro “Io ci sono”

giovedì, 10 settembre 2020, 16:35

Il commento del presidente della provincia, Luca Menesini, al termine del 'tour' in alcune scuole del territorio svoltosi oggi a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni 'in presenza' anche nelle scuole superiori della provincia di Lucca

giovedì, 10 settembre 2020, 14:13

La SCM di Castelnuovo presenta al pubblico della Garfagnana e dell’intera provincia un concerto di livello assoluto: sabato 12 settembre alle ore 21.15, presso la Sala Ex-Archivio in pieno centro storico, saliranno sul palco due protagonisti della scena musicale internazionale, il violoncellista Mattia Zappa e il pianista Massimiliano Mainolfi