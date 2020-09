Castelnuovo



Riflessioni su razzismo e discriminazioni a Castelnuovo

venerdì, 18 settembre 2020, 17:09

Sabato 19 settembre ore 17, all’ex pista di pattinaggio, avrà luogo il primo incontro della rassegna “Questa disUmanità - Riflessioni su razzismo, discriminazioni, intolleranza” a cura di Progetto Donna e Progetto Senegal onlus.



"Queste due associazioni - si legge nella nota -, preso atto con sgomento come oggi sia “ancora” necessario ricercare ed approfondire le origini dei pensieri e dei comportamenti mossi da voragini di ignoranza del razzismo, sessismo, omofobia ed di ogni tipo di intolleranza e discriminazione, di come gli strumenti mediatici si siano trasformati in ghigliottine e stanze di torture verbali, e le strade divenute campi di punizione per coloro che vengono giudicati diversi o semplicemente più deboli, consapevoli che condannare a parole sia doveroso, ma inutile, si sono unite per dar vita a questa rassegna nella convinzione che solo la conoscenza, l’istruzione e la cultura possano frenare la deriva sociale verso cui stiamo precipitando".



Prima ospite una donna eccezionale: Gabriella Nobile, autrice del libro “I miei figli spiegati a un razzista” con il quale testimonia quanto sia difficile essere madre adottiva di due ragazzi africani che, in quanto tali, affrontano ogni giorno il razzismo dilagante. Nel libro sono presenti anche le testimonianze di altri genitori adottivi che fanno parte dell’associazione da lei fondata “Mamme per la pelle”.



"La partecipazione a questo incontro - conclude la nota - è di fondamentale importanza perché ora è il momento di testimoniare. Parlarne, conoscere, capire, distinguersi sono azioni che ognuno di noi può e deve fare per opporsi a tutta questa disumanità".