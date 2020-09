Castelnuovo



Scuola, sanità e bilancio: il consiglio si riunisce in videoconferenza

mercoledì, 30 settembre 2020, 15:33

di viola pieroni

Si è tenuto in videoconferenza ieri alle 18.30 il consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, il primo dopo la scomparsa della madre del sindaco Andrea Tagliasacchi, Giuliana Biagioni, alla cui famiglia tutti hanno rivolto un sincero saluto e sentimento di cordoglio.

C’è stato un breve dibattito in merito all’approvazione del DUP, documento unico di programmazione, tra i capigruppo di maggioranza e minoranza Niccolò Roni e Silvia Bianchini: quest'ultima, infatti, ha espresso la volontà della minoranza di astenersi dal voto nonostante l'opposizione riconosca la sua grande importanza per quanto riguarda la definizione di progetti concreti e di linee programmatiche da parte della giunta.



Il sindaco Tagliasacchi ha voluto comunque ringraziare tutti i consiglieri: “Nonostante quelli passati siano stati mesi complicati - ha ricordato -, tutto quello che avevamo impostato sta andando avanti e si sta creando un’identità e una comunità di Castelnuovo, che si vede anche attraverso progetti concreti in via di sviluppo, con possibilità di miglioramento con l’approvazione di questo documento". Ha poi citato anche i numerosi lavori necessari eseguiti in seguito alla pandemia, ad esempio nelle scuole e negli ambienti pubblici.



Silvia Bianchini ha quindi puntato i riflettori sul tema della sanità ribadendo: “Serve tirare fuori qualcosa di concreto e avere più ospedali dislocati, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria di qualche mese fa".

Nei punti successivi si sono discusse le variazioni al bilancio di previsione, inclusi i finanziamenti per le scuole, destinati all'acquisto di tavoli per l'infanzia e la primaria, oltre all'adeguazione delle mense e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ultimo punto, l'adesione del comune di Castelnuovo di Garfagnana alla candidatura per l'allargamento della riserva di biosfera Mab UNESCO dell’Appennino tosco emiliano: come spiega il candidato Roni, delegato alla cultura, 79 comuni tra più province hanno aderito a questo progetto.