Castelnuovo



Si presenta il libro “La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli"

lunedì, 7 settembre 2020, 18:35

Sabato 12 settembre alle 17:30, in Via Vittorio Emanuele – Ex Pista di Pattinaggio a Castelnuovo di Garfagnana, il professore Giorgio Montecchi, ordinario di bibliografia e biblioteconomia dell’Università Statale di Milano, presenterà il 14° volume di studi storici sulla Garfagnana, intitolato "La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli": atti del convegno di studi tenuto a Castelnuovo di Garfagnana il 14 e 15 settembre 2019.

Si richiede la prenotazione presso la Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana al numero 0583.641007

Presentazione

SPAGGIARI ANGELO – Discorso di apertura

SAVIGNI RAFFAELE – Contratti agrari e colture nella Garfagnana medievale. In memoria di Bruno Andreolli

ARMANINI MICHELE – La fine della civiltà contadina. Conseguenze etnolinguistiche e non solo

GUIDUGLI AMEDEO – Aspetti della realtà agricola locale attraverso gli statuti della podesteria estense di Trassilico

BARONI FABIO – Dalle lettere di Ludovico Ariosto: note sull’aristocrazia contadina e commerciale fra Garfagnana, Appennino ed Apuane

FAVALI DENNIS – Cronache giudiziarie di inizio ‘800: la civiltà rurale garfagnina in età napoleonica

LAMMARI EMILIO – La civiltà contadina in Garfagnana vista attraverso la saggezza dei proverbi

GUIDI OSCAR – Nocturnalia. L’universo magico della Garfagnana tra mito, religione e storia

GIOVANNETTI LUCIA – Il paesaggio rurale di Pieve Fosciana (LU) nella prima Età Moderna

GUAZZELLI FRANCESCA – Lingua e cultura materiale nell’atlante italo-svizzero: la civiltà contadina nelle inchieste di Paul Scheuermeier

BEDINI GILBERTO – Il paesaggio della Garfagnana tra passato, presente e futuro

MAGISTRELLI DINO – Aspetti dell’organizzazione economico-sociale di Borsigliana, piccolo ma significativo paese dell’Alta Garfagnana

POLI IVO – Problemi agricoli ed emigrazione in Garfagnana dall’inizio dell’Ottocento a poco dopo l’ultima guerra mondiale

CAPORALI ALESSIO – Edifici di culto e testimonianze materiali della devozione popolare nel territorio di Corfino in età moderna

GIAMBASTIANI MASSIMO, ARMANINI MICHELE, FRATI ANGELO – La sgusciatrice per castagne Biagioni e altre macchine utilizzate sui versanti padano e ligure-tirrenico dell’Appennino Settentrionale (1930 – 1960)

ANDREOLI MARIA, TELLARINI VITTORIO – …e la luce elettrica è arrivata nel 1981… Storie di famiglie contadine nella Garfagnana di fine Novecento

SANTINI LUIGI – Storia di un contratto matrimoniale nella Garfagnana modenese dell’Ottocento

GUIDI ANNA – Col di Favilla, cento anni di storia

SPAMPINATO MELANIA – Considerazioni storico-sociali ed aspetti giuridici per un rinnovato approccio allo studio degli usi civici

CASANOVI EUGENIO – La zootecnia in Garfagnana: passato, presente e prospettive future

CASANOVI LUIGI – L’agricoltura in Garfagnana – La crisi del XXI secolo

TOZZI CARLO, FIORAVANTI SILVIO, NOTINI PAOLO – Il neolitico e l’origine dell’agricoltura in Garfagnana

CIAMPOLTRINI GIULIO, FIORAVANTI SILVIO, NOTINI PAOLO – Insediamenti rurali e consumi ceramici nella Garfagnana d ‘età estense. Nuovi dati archeologici

ARMANINI MICHELE – Conclusioni