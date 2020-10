164 mila euro dalla regione per il nido “La Nuvoletta” di Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 26 ottobre 2020, 10:49

Stamattina, poco prima delle 10, un grosso camion, proveniente da via N.Fabrizi, nell'atto di svoltare su via Roma, ha danneggiato il muro del grande edificio posto all'incrocio causando la rottura di una tubatura dell'acqua che si è riversata a grandi fiotti sulla carreggiata. Foto

venerdì, 23 ottobre 2020, 14:33

Si tratta di una sede più idonea nel periodo invernale, in quanto struttura coperta con possibilità di percorsi sicuri e coperti sia per il personale che per gli utenti

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:15

Attacca così il gruppo consiliare di minoranza di Castelnuovo di Garfagnana che ha interrogato sulla questione il primo cittadino del capoluogo Andrea Tagliasacchi

martedì, 20 ottobre 2020, 15:52

Terminata la stagione estiva, storicamente per le attività commerciali di Castelnuovo di Garfagnana, si entra in una fase di “ristagno”, mitigata magari da qualche evento e in attesa delle feste natalizie. Oggi la realtà è un po' diversa

sabato, 17 ottobre 2020, 19:12

Due automobili, una Citroen C3 con all'interno una famiglia composta da padre, madre e una bimba di 7 anni, e una Kia Picanto, condotta da un uomo di mezza età, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:44

Non solo controlli ma anche iniziative di coinvolgimento sociale per far crescere la cultura della prevenzione. E’ questo l’obiettivo del progetto