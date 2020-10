A Castelnuovo un caso da record: nuovamente positiva dopo 5 mesi

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 5 ottobre 2020, 18:58

Oggi è stato individuato un caso di positività all'ISI Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (in una classe terza). Sono in corso le relative indagini epidemiologiche

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:14

L’associazione Compriamo a Castelnuovo si ritroverà martedì 13 ottobre, alle ore 21, in Sala Suffredini, per l’assemblea dei soci. Un appuntamento importante che arriva dopo gli eventi estivi e in vista di quelli natalizi

domenica, 4 ottobre 2020, 09:57

La figlia si era lamentata che alla mamma, portata al pronto soccorso del S. Croce, non fosse stato dato nemmeno un tè, ma la Asl smentisce clamorosamente e non ci sono motivi per dubitare della professionalità del personale medico e paramedico

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:28

Tre nuovi casi di positività a Castelnuovo di Garfagnana. Sale a sette quindi il numero totale nel comune. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Tagliasacchi che fa appello alla responsabilità di tutti in questo particolare momento

giovedì, 1 ottobre 2020, 18:29

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana segnala oggi tre nuovi casi di positività al Covid: due risultano residenti, mentre il terzo è un ragazzo frequentate l’ISI Garfagnana, ma residente in altro comune

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:32

Da lunedì 5 ottobre saranno aperti al pubblico gli sportelli delle agenzie territoriali dell’Inps Toscana. Come già accade per le direzioni provinciali e le agenzie complesse, anche nelle agenzie territoriali il servizio al pubblico sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30