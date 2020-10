Camion spacca tubo dell'acqua, due famiglie a secco

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 23 ottobre 2020, 14:33

Si tratta di una sede più idonea nel periodo invernale, in quanto struttura coperta con possibilità di percorsi sicuri e coperti sia per il personale che per gli utenti

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:15

Attacca così il gruppo consiliare di minoranza di Castelnuovo di Garfagnana che ha interrogato sulla questione il primo cittadino del capoluogo Andrea Tagliasacchi

martedì, 20 ottobre 2020, 15:52

Terminata la stagione estiva, storicamente per le attività commerciali di Castelnuovo di Garfagnana, si entra in una fase di “ristagno”, mitigata magari da qualche evento e in attesa delle feste natalizie. Oggi la realtà è un po' diversa

sabato, 17 ottobre 2020, 19:12

Due automobili, una Citroen C3 con all'interno una famiglia composta da padre, madre e una bimba di 7 anni, e una Kia Picanto, condotta da un uomo di mezza età, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:44

Non solo controlli ma anche iniziative di coinvolgimento sociale per far crescere la cultura della prevenzione. E’ questo l’obiettivo del progetto

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:50

Rilevati cinque nuovi casi di positività al covid-19 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana: lo ha annunciato il sindaco Andrea Tagliasacchi nel corso di una diretta social. Il totale nel capoluogo sale così a 38 casi; ci sono inoltre ancora 91 persone in quarantena, mentre due classi scolastiche rientrano a...