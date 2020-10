Castelnuovo



Compriamo a Castelnuovo, si riunisce l'assemblea dei soci

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:14

L’associazione Compriamo a Castelnuovo si ritroverà martedì 13 ottobre, alle ore 21, in Sala Suffredini, per l’assemblea dei soci. Un appuntamento importante che arriva dopo gli eventi estivi e in vista di quelli natalizi. Inoltre, dopo il rinvio dettato dall’emergenza sanitaria, ci sarà l’approvazione del bilancio 2019. Questo sarà il primo punto all’ordine del giorno poi seguiranno due importanti presentazioni. L’azienda Digital Globe di Castelnuovo illustrerà il progetto che porterà la banda larga nel capoluogo e che potrà servire anche le imprese associate. Successivamente giovani ragazzi della zona presenteranno il portale Town For You che vede già l’adesione di alcune aziende dell’associazione e che promuove le attività con una vetrina on-line da cui è possibile anche fare acquisti con ritiro in negozio o consegna a domicilio. Si parlerà anche delle iniziative di Natale. Sembra andare in porto il progetto di una pista di pattinaggio su ghiaccio alla tensostruttura in zona impianti sportivi, mentre nel centro ci sarà da valutare la possibilità di realizzare, come ormai da diversi anni a questa parte, la casa di Babbo Natale. Per partecipare all’assemblea è consigliata la prenotazione del posto scrivendo a info@castelnuovoeventi.it