Il ricordo di Maria Pia Iacopucci Marchini ad un anno dalla scomparsa

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:42

Niente gazebo e presìdi, quindi, sotto il loggiato Porta in via Testi a Castelnuovo Garfagnana e presso il palazzo comunale di Fivizzano, come annunciato in precedenza, con la campagna che si sposterà sul web anche in Garfagnana e in Lunigiana come previsto nella gran parte del territorio nazionale

giovedì, 8 ottobre 2020, 12:08

Percorso informativo per i cittadini sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali a Castelnuovo Garfagnana dove si ricorda il terremoto del 1920. Il resto tutto via web

mercoledì, 7 ottobre 2020, 14:24

Dopo essere entrati in un negozio di parrucchiera lunedì notte, si sono ripetuti ieri notte forzando la porta di un negozio di abbigliamento a pochi metri di distanza dal primo, ma stavolta non sono riusciti ad entrare; sono invece entrati all’interno di un noto bar di piazza della Repubblica

mercoledì, 7 ottobre 2020, 08:25

Tra i tanti casi di positività al coronavirus di Castelnuovo, uno in particolare ha fatto e farà storia: del caso di Monica, dipendente storica di un’agenzia di viaggi del capoluogo, ce ne eravamo già occupati nel periodo del lockdown

lunedì, 5 ottobre 2020, 18:58

Oggi è stato individuato un caso di positività all'ISI Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (in una classe terza). Sono in corso le relative indagini epidemiologiche

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:14

L’associazione Compriamo a Castelnuovo si ritroverà martedì 13 ottobre, alle ore 21, in Sala Suffredini, per l’assemblea dei soci. Un appuntamento importante che arriva dopo gli eventi estivi e in vista di quelli natalizi