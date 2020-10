Castelnuovo



"Io non rischio", torna la campagna sulle buone pratiche di protezione civile

giovedì, 8 ottobre 2020, 12:08

Dalla piazza vera alla piazza digitale; distanti fisicamente ma vicini socialmente. La campagna Io Non Rischio torna – domenica 11 ottobre - per l'edizione 2020 con nuove modalità, ma sempre pronta a diffondere e ad informare i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile in caso di calamità naturali.

L'emergenza sanitaria Covid ha comprensibilmente rivoluzionato l'articolata organizzazione sia su scala nazionale che a livello locale dove le presenze fisiche nelle piazze con gazebi e punti informativi saranno fortemente ridotti per evitare assembramenti. Per questo gli organizzatori, insieme con gli enti locali e le associazioni di volontariato, hanno rivolto la loro attenzione al mondo digitale che rimane comunque un canale di informazione diffuso e ad ampio spettro per gli obiettivi che il progetto "Io non rischio" si pone.

Il 2020, tra l'altro, segna per Io Non Rischio un importante traguardo. Sarà l'occasione per festeggiare i primi dieci anni di attività, portati avanti con grande orgoglio ed entusiasmo grazie all'impegno dei numerosi volontari comunicatori che hanno scelto, anno dopo anno, di unirsi nel percorso verso la conoscenza dei rischi del nostro territorio e alla diffusione nelle nostre comunità delle buone pratiche di protezione civile.

Sul territorio provinciale l'unica piazza 'fisica' collegata al rischio terremoto sarà in Garfagnana dove quest'anno ricorrono i cento anni del terremoto della Garfagnana-Lunigiana del 7 settembre 1920, la piazza Io Non Rischio sarà incentrata proprio su questa ricorrenza.

La piazza fisica INR2020 in realtà è la somma di due piazze collegate tra loro: la piazza fisica vera e propria allestita a Castelnuovo di Garfagnana sotto il Loggiato Porta in via Testi adiacente al palazzo comunale e la piazza virtuale dalla quale verranno lanciate delle dirette/registrazioni video con l'intervento di autorità, componenti e strutture operative del servizio nazionale della protezione civile; le dirette/registrazioni video saranno pubblicate sulla pagina facebook https://fb.me/e/bY9Me4hfz dov'è stato creato un evento social per richiamare l'attenzione della cittadinanza verso la "piazza fisica". Altri contenuti saranno postati sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca www.facebook.com/ProvinciadiLucca/

Parte delle dirette/registrazioni verranno realizzate, invece, a Villa Collemandina così da coinvolgere nella piazza anche il Comune più colpito dall'evento del 1920.

La piazza di Castelnuovo sarà organizzata in un "percorso informativo organizzato" con materiali della campagna INR ed altri materiali informativi locali. In particolare il percorso si snoda, a partire da un ingresso, su tre aree informative legate al terremoto e si chiude in uscita presso la quale il cittadino potrà ricevere informazioni ulteriori o chiedere chiarimenti (in sicurezza) con i comunicatori delle associazioni INR.

"Come per numerose altre iniziative – spiega il presidente della Provincia Luca Menesini – anche 'Io Non Rischio' cambia volto ma non i contenuti, a causa degli effetti della pandemia e della necessità di limitare gli incontri fisici tra le persone. La campagna informativa e di comunicazione che promuove la resilienza, che si svolgerà in piazza sul nostro territorio solo a Castelnuovo Garfagnana, si sposta sulle piattaforme digitali che sono certamente adatte alle finalità della campagna e per questo faccio appello alla cittadinanza affinché seguano la giornata attraverso i social network e i siti dedicati, sebbene le buone pratiche di protezione civile siano ormai da anni ben codificate in varie norme di comportamento che sono reperibili su molti portali on line".

Per quanto riguarda i riferimenti delle piattaforme digitali, si segnalano per un più facile accesso ai contenuti da parte del cittadino i seguenti hastag e tag:

se si parla di un argomento:

#iononrischio2020

#iononrischio

#ionorischioRT

#iononrischioAlluvione

#protezionecivile

#regionetoscana

#iononrischioTerremoto

#iononrischioMaremoto

#organizzazioneVol

#alluvione

#terremoto

#maremoto

se si parla di un soggetto:

per Facebook @iononrischio ; @regionetoscana.paginaufficiale; @provinciadilucca .

per Instagram: @io_non_rischio ; @regionetoscana

"Io non rischio" – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Fondazione Cima.

L'iniziativa è promossa, a livello locale, in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, l'Unione Comuni Garfagnana, l'unione Comuni Mediavalle del Serchio, l'Unione Comuni della Versilia, i Comuni di Lucca, Camaiore, Castelnuovo G., Coreglia Antelminelli, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

Protagoniste dell'attività di informazione verso il cittadino saranno le associazioni di volontariato: l'ANPANA, l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia di Castelnuovo G., il Comitato Alluvionati di Pietrasanta 19/06/1996, la Croce Verde di Lucca, di Lido di Camaiore, di Ponte a Moriano e di Stazzema, la Croce Bianca di Querceta, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo G., i Muttley's Group Versilia, la Misericordia di Piano di Coreglia, la Società Nazionale di Salvamento Sezione Viareggio Versilia.

Per informazioni www.iononrischio.it

Ufficio Protezione Civile Provincia di Lucca: tel. 0583/417743 – 258