Castelnuovo



La fase-2 del Covid preoccupa il commercio: “Il calo è evidente, ma noi teniamo duro”

martedì, 20 ottobre 2020, 15:52

di simone pierotti

Terminata la stagione estiva, storicamente per le attività commerciali di Castelnuovo di Garfagnana, si entra in una fase di “ristagno”, mitigata magari da qualche evento e in attesa delle feste natalizie. Questa, almeno gli anni passati, era la fotografia del commercio: oggi la realtà è un po' diversa, con l’estate che ha sicuramente portato ristoro alle attività ma ha mitigato solo in parte, ovviamente, i pesanti effetti del lockdown. E’ piuttosto la situazione attuale che preoccupa maggiormente, con le immediate prospettive non proprio ottimistiche.

Nuovi casi di covid, quarantene, effetti psicologici e le recenti restrizioni del Governo non invitano sicuramente la gente ad uscire. “Stiamo risentendo di tutto ciò – esordisce Tobia Tortelli di Tortelli Calzature – con la chiusura anticipata dei ristoranti e dei locali la gente esce molto meno e lavora sempre più in smart working. Così la gente è portata a cambiarsi meno e utilizza l’abbigliamento che già possiede; poi c’è l’effetto psicologico, con la gente che ha sempre più paura. I media mettono timore con le continue notizie di positivi e di morti, e la minaccia di un nuovo lockdown a Natale sta destabilizzando i consumi. Una nuova chiusura sarebbe un suicido economico per il paese”.

Luca Pocai di Pocai Calzature: “Abbiamo un giro di clienti molto radicato e sta continuando a funzionare, ma il numero delle persone in giro è sicuramente diminuito”.

Fernanda Giannasi di Calzedonia: “Fino ad ora è andata meglio di quanto mi aspettassi, rispetto allo scorso anno abbiamo tenuto botta. Da una settimana tuttavia c’è stato un calo evidente sia di incassi che di gente in giro”. Sono le stesse sensazioni di Luisana Lorenzoni di Colibrì: “La situazione è preoccupante, c’è qualcuno in giro la mattina, nelle ore in cui la gente fa la spesa o va negli uffici, mentre il pomeriggio in giro c’è il deserto”.

Settore duramente colpito dalla crisi è stato quello della ristorazione e dei bar. Valentino Venturelli gestisce con la famiglia il Little Bar: “L’estate ha registrato un andamento crescente e faceva sperare in un minimo di ripresa, purtroppo negli ultimi periodi tra casi di positività e quarantene nella nostra zona, è tornata la paura e l’impatto negativo si è fatto sentire, c’è meno gente sicuramente in giro. Noi resistiamo e teniamo duro seguendo tutte le procedure anti-covid, sinceramente preferisco stare aperto e lavorare poco che stare chiuso”.

Anche Stefano del bar Aurora - Dal Nando ha qualche timore: “Durante l’estate c’è stato un calo contenuto delle entrate, da settembre la situazione si è complicata, anche a causa delle quarantene con tanti clienti bloccati a casa. Adesso la vedo più buia, la chiusura a mezzanotte è stato un bel colpo per gli incassi. E’ una scelta che, peraltro, non cambia niente in quanto a rischio del contagio perché poi la gente se ne va in giro e non è più sotto controllo! Noi abbiamo la fortuna di avere tanti posti a sedere ma, a livello psicologico, la gente ha paura e preferisce non venire. Si sta notando un calo e in prospettiva non siamo ottimisti perché c’è il rischio che gli eventi di dicembre saltino o siano limitati. Dovremo lottare per arrivare al termine del 2020, mi auguro di potere evitare scelte dolorose per la nostra azienda, ma sicuramente non è più come prima”.