Castelnuovo



La minoranza interroga Tagliasacchi: “Quando inizieremo ad occuparci di sanità?”

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:15

“Nei primi mesi di quest’anno con l’emergenza sanitaria che l’intero paese ha dovuto affrontare si è evidenziata la grande importanza dei presidi ospedalieri anche di periferia i quali, in piena emergenza, hanno costituito un riferimento importante per tutto il territorio provinciale e non solo” attacca così il gruppo consiliare di minoranza di Castelnuovo.

“E’ dunque evidente - afferma il gruppo - che le strutture sul territorio debbano essere mantenute in piena attività con servizi idonei e sufficienti a garantire il benessere dei cittadini. Alla luce di questo, nel momento in cui questa estate l’emergenza era calata, l’ASL avrebbe dovuto provvedere ad adeguare servizi e personale, cosa che invece non è stata fatta. Tra l’altro nel momento in cui tutte le energie erano spese per gestire l’emergenza Covid, le cure per tutte le altre patologie anche gravi, hanno subito un forte freno, con conseguenze gravi per la salute dei cittadini”.

“Ad oggi - spiega - la situazione nel nostro territorio, invece di essere migliorata, presenta ancora molte carenze ed è oggetto di attenzioni insufficienti da parte della nostra ASL di riferimento. - Il reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo risulta carente di tre medici dal 1° settembre, di conseguenza gli ambulatori e le visite vengono rimandati o chiusi. I medici del reparto stanno sopportando turni estenuanti con le conseguenze facilmente deducibili. Il dipartimento di igiene è in affanno, fatica a stare dietro alla richiesta di tamponi, tracciamento di contatti, comunicazione risposte, ecc.. Il sistema è fuori controllo perché carente di personale che avrebbe dovuto essere integrato nei mesi con decremento di contagi Covid. C’è dunque urgente bisogno di personale sul territorio con medici, infermieri e assistenti sanitari per far fronte a questa nuova emergenza".

“Da un’analisi dei contagi delle ultime settimane infatti - conclude - risulta evidente che il nostro territorio (Garfagnana e Mediavalle) è da considerarsi un focolaio importante. Circa la metà dei casi di positività nella provincia di Lucca provengono dal nostro territorio. Questo è il momento che i nostri rappresentanti politici locali ribadiscano ancora con maggior forza l’intenzione di difendere e potenziare i servizi sanitari nella nostra Valle. Il nostro gruppo di opposizione ha presentato una interrogazione per sottoporre al sindaco Tagliasacchi queste problematiche, allo scopo di affrontare questa delicata situazione prima che degeneri in una vera e propria nuova emergenza”.