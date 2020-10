Castelnuovo



Ladri in azione a Castelnuovo: forzate le entrate di tre attività

mercoledì, 7 ottobre 2020, 14:24

di simone pierotti

Triplo “colpo” dei ladri nel capoluogo, due in via Castruccio Castracani, nel centro storico di Castelnuovo di Garfagnana, il terzo in piazza della Repubblica: dopo essere entrati in un negozio di parrucchiera lunedì notte, si sono ripetuti ieri notte forzando la porta di un negozio di abbigliamento a pochi metri di distanza dal primo, ma stavolta non sono riusciti ad entrare; sono invece entrati all’interno di un noto bar di piazza della Repubblica.

Fortunatamente i danni alle attività e i furti sono stati limitati, circa cinquanta euro al negozio di parrucchiera, gestito da Francesca Cheloni e venti euro al bar: i ladri hanno forzato la porta di ingresso nei giorni di chiusura del primo negozio, domenica o lunedì notte, penetrando al suo interno e portando via i pochi spiccioli delle mance e dei resti, appunto. La titolare se ne è accorta solamente al momento della riapertura, martedì mattina: i danni alla porta erano fortunatamente limitati, sufficiente un piccolo intervento di un fabbro. Questa notte i ladri si sono ripetuti in due occasioni diverse (per quello che conosciamo noi), prima a pochi metri di distanza, tentando di entrare nel negozio di abbigliamento Quore, gestito dalla signora Sonia Lo Russo. Vari tentativi di effrazione ma la porta non ha ceduto, rimanendo comunque danneggiata: anche in questo caso è intervenuto il fabbro per ripararla. Sempre questa notte, i ladri sono riusciti ad entrare, forzando una porta, al bar “Il Brillo Parlante”, l’ex bar della Clap in piazza della Repubblica. Portati vie pochi spiccioli ma la rabbia dei proprietari è tanta, visto che si tratta della terza effrazione nel giro di un anno.

“E’ la prima volta che accade in quattro anni – commenta la titolare di Quote Store – e fortunatamente non ci sono stati danni, rimane la preoccupazione perché potrebbe verificarsi di nuovo, non siamo al sicuro da nessuna parte! Abbiamo fatto denuncia di rito ai carabinieri, ma nella zona non ci sono telecamere di videosorveglianza, sto pensando di installarle io”.