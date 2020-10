Paura per un frontale a Volcascio: quattro persone in ospedale

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:44

Non solo controlli ma anche iniziative di coinvolgimento sociale per far crescere la cultura della prevenzione. E’ questo l’obiettivo del progetto

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:50

Rilevati cinque nuovi casi di positività al covid-19 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana: lo ha annunciato il sindaco Andrea Tagliasacchi nel corso di una diretta social. Il totale nel capoluogo sale così a 38 casi; ci sono inoltre ancora 91 persone in quarantena, mentre due classi scolastiche rientrano a...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:29

Per quelle attività che lavoravano sul divertimento, sul tempo libero, sugli assembramenti stessi, i tempi bui sembrano non avere mai fine. E’ il caso dei parchi giochi che organizzano eventi e feste e lavorano con i bambini

lunedì, 12 ottobre 2020, 18:17

Un nome conosciuto ed apprezzato da tutta la comunità, sia per l’impegno nel mondo del lavoro sia come moglie di Mauro Marchini, storico presidente del Castelnuovo calcio. E’ il figlio David che la ricorda

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:42

Niente gazebo e presìdi, quindi, sotto il loggiato Porta in via Testi a Castelnuovo Garfagnana e presso il palazzo comunale di Fivizzano, come annunciato in precedenza, con la campagna che si sposterà sul web anche in Garfagnana e in Lunigiana come previsto nella gran parte del territorio nazionale

giovedì, 8 ottobre 2020, 12:08

Percorso informativo per i cittadini sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali a Castelnuovo Garfagnana dove si ricorda il terremoto del 1920. Il resto tutto via web