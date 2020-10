Tagliasacchi riepiloga: “A Castelnuovo abbiamo 38 casi e 91 quarantene"

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:29

Per quelle attività che lavoravano sul divertimento, sul tempo libero, sugli assembramenti stessi, i tempi bui sembrano non avere mai fine. E’ il caso dei parchi giochi che organizzano eventi e feste e lavorano con i bambini

lunedì, 12 ottobre 2020, 18:17

Un nome conosciuto ed apprezzato da tutta la comunità, sia per l’impegno nel mondo del lavoro sia come moglie di Mauro Marchini, storico presidente del Castelnuovo calcio. E’ il figlio David che la ricorda

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:42

Niente gazebo e presìdi, quindi, sotto il loggiato Porta in via Testi a Castelnuovo Garfagnana e presso il palazzo comunale di Fivizzano, come annunciato in precedenza, con la campagna che si sposterà sul web anche in Garfagnana e in Lunigiana come previsto nella gran parte del territorio nazionale

giovedì, 8 ottobre 2020, 12:08

Percorso informativo per i cittadini sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali a Castelnuovo Garfagnana dove si ricorda il terremoto del 1920. Il resto tutto via web

mercoledì, 7 ottobre 2020, 14:24

Dopo essere entrati in un negozio di parrucchiera lunedì notte, si sono ripetuti ieri notte forzando la porta di un negozio di abbigliamento a pochi metri di distanza dal primo, ma stavolta non sono riusciti ad entrare; sono invece entrati all’interno di un noto bar di piazza della Repubblica

mercoledì, 7 ottobre 2020, 08:25

Tra i tanti casi di positività al coronavirus di Castelnuovo, uno in particolare ha fatto e farà storia: del caso di Monica, dipendente storica di un’agenzia di viaggi del capoluogo, ce ne eravamo già occupati nel periodo del lockdown