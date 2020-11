Castelnuovo



Castelnuovo piange la scomparsa di Renzo Pierini, ex portiere dei gialloblù

sabato, 21 novembre 2020, 18:46

Un nuovo lutto ha colpito la comunità di Castelnuovo di Garfagnana. Nella mattinata odierna si è spento improvvisamente all’età di 75 anni Renzo Pierini, personaggio popolare nel mondo sportivo del capoluogo garfagnino. Pierini, infatti, è stato per diverse stagioni, a cavallo tra gli anni 60’ e l’inizio degli anni 70’, portiere dell’Us Castelnuovo e di altre realtà calcistiche garfagnine. Per lui un trascorso in alcune società del panorama spezzino.

Renzo Pierini aveva svolto attività lavorativa in Svizzera, per poi lavorare presso lo studio di consulenza paterna e in seguito nel settore dell’edilizia. Affezionato tifoso dei colori gialloblù, Pierini frequentava sempre lo stadio “Alessio Nardini” prendendo parte, negli anni d’oro della C2, in più di occasione a delle trasferte, come in Sardegna. Molto popolare e benvoluto nella comunità castelnuovese, la redazione della Gazzetta del Serchio esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia.



