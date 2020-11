Castelnuovo



Castelnuovo, presentata l’offerta per otto nuove case popolari

giovedì, 5 novembre 2020, 19:10

Importante passo avanti nell’iter per l’acquisto di otto case popolari per sopperire alla richiesta abitativa di famiglie in difficoltà a Castelnuovo di Garfagnana. Infatti, in seguito al finanziamento di 1,7 milioni di euro ottenuto dalla Regione, è stato aperto da parte dell’E.R.P. Lucca (il soggetto gestore dell’edilizia residenziale) il bando per cercare nuovi alloggi a Castelnuovo.

Al bando ha partecipato la società “Progetto srl”, presentando nei giorni scorsi l’offerta per l’acquisto, da parte del comune, di otto nuove case popolari nel complesso residenziale interno alla nuova area “Fabbrica” (Ex-Valserchio) a due passi dal centro storico di Castelnuovo.

Grazie a questo finanziamento, risalente ad un protocollo firmato nel 2014 riguardante i comuni di Lucca, Castelnuovo e Pietrasanta e rifinanziato grazie all’impegno della Regione e dell’amministrazione comunale, il comune di Castelnuovo di Garfagnana, classificato come ad alta criticità abitativa, può infatti reperire e acquistare alloggi già edificati e immediatamente fruibili da destinare all’edilizia residenziale pubblica per far fronte alle situazioni critiche di emergenza abitativa.

Il verbale relativo all’offerta pervenuta dalla “Progetto srl” è stato approvato da una commissione composta da membri interni e da rappresentanti dell’E.R.P. ed è stato inviato poi alla Regione per il suo finanziamento.

Il comune di Castelnuovo potrà così dare una risposta concreta al bisogno abitativo evidenziato anche dalle numerose domande (più di trenta) presentate dalle famiglie, parte delle quali potrà essere accolta positivamente proprio grazie a questa importante operazione.