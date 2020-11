Continua il percorso partecipativo per il Piano del Parco

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 9 novembre 2020, 13:22

Silvia Bianchini, capogruppo di minoranza, interviene per analizzare il momento attuale della scuola, con particolare riferimento all’inizio dell’anno scolastico a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 5 novembre 2020, 19:10

Importante passo avanti nell’iter per l’acquisto di otto case popolari per sopperire alla richiesta abitativa di famiglie in difficoltà a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 5 novembre 2020, 15:25

È partita oggi l’avventura dei 32 volontari che hanno aderito al progetto di servizio civile regionale “Accolgo, ascolto, accompagno: il volontario nei Pronto Soccorso” presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)

giovedì, 5 novembre 2020, 13:17

Alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, rimane aperto al pubblico solo il giardino del complesso fortificato

mercoledì, 4 novembre 2020, 15:46

In seguito al DPCM entrato in vigore lunedì 26 ottobre, che ha portato alla chiusura anticipata alle 18 di ristoranti, bar e pasticcerie, sono molte le attività del capoluogo che si sono organizzate per offrire il servizio di asporto, unica alternativa per proseguire almeno parzialmente l’attività svolta in orario serale

mercoledì, 4 novembre 2020, 14:31

Nella giornata di ieri, al Centro Alzheimer della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, la Cooperativa Apuana Marmi ha consegnato agli operatori della Confraternita un'utile attrezzatura (una lavastoviglie industriale) per garantire una maggiore efficienza nella pulizia durante l'emergenza Covid