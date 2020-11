Castelnuovo



Donata lavastoviglie industriale al Centro Alzheimer della Misericordia

mercoledì, 4 novembre 2020, 14:31

di andrea cosimini

Un'importante donazione, ma anche un gesto di vicinanza nei confronti di un'associazione da sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli altri nei momenti di difficoltà.



Nella giornata di ieri, al Centro Alzheimer della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, la Cooperativa Apuana Marmi ha consegnato agli operatori della Confraternita un'utile attrezzatura (una lavastoviglie industriale) per garantire una maggiore efficienza nella pulizia durante l'emergenza Covid. Alla cerimonia di consegna erano presenti il vice-presidente della Cooperativa Apuana Marmi, assieme ad alcuni componenti del consiglio di amministrazione, oltre che il governatore della Misericordia, il vice-governatore e il responsabile della struttura del Centro Alzheimer.



"E' un momento estremamente difficile per le associazioni di volontariato - ha esordito il governatore Mauro Giannotti - e, in particolare, per noi che facciamo anche emergenza. Grazie ai volontari riusciamo comunque a garantire un soccorso alle persone in un territorio dove, purtroppo, la presenza del Covid è una realtà".



"Questa donazione - spiega Giannotti - è quindi un apporto positivo anche al morale. Sentiamo infatti più vicina la popolazione. Per questo voglio ringraziare la Cooperativa Apuana Marmi: perchè il suo dono, oltre ad essere un aiuto economico in un momento in cui è effettivamente difficile sostenere e difendere posti di lavoro all'interno della nostra associazione, è anche un gesto di vicinanza al servizio che stiamo facendo, sia verso gli anziani sia verso le persone in difficoltà, perché noi continuiamo, seppur nelle restrizioni Covid, a consegnare pacchettini alimentari a tutti coloro che non hanno reddito o sono in condizioni disagiate".



"Insomma - conclude Giannotti - un aiuto concreto e morale, quello della Cooperativa, per tutte quelle attività che stiamo portando avanti perché il momento che stiamo vivendo non è facile.