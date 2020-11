Il Covid non ferma i ladri: quarta “spaccata” al bar della Clap

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 10 novembre 2020, 14:26

Venerdì 13 novembre alle ore 16,00 è in programma il 4° incontro del percorso partecipativo per l'adozione del Piano per il Parco, organizzato dal Garante della Regione Toscana per l'informazione e partecipazione in collaborazione con Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane

lunedì, 9 novembre 2020, 13:22

Silvia Bianchini, capogruppo di minoranza, interviene per analizzare il momento attuale della scuola, con particolare riferimento all’inizio dell’anno scolastico a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 5 novembre 2020, 19:10

Importante passo avanti nell’iter per l’acquisto di otto case popolari per sopperire alla richiesta abitativa di famiglie in difficoltà a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 5 novembre 2020, 15:25

È partita oggi l’avventura dei 32 volontari che hanno aderito al progetto di servizio civile regionale “Accolgo, ascolto, accompagno: il volontario nei Pronto Soccorso” presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)

giovedì, 5 novembre 2020, 13:17

Alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, rimane aperto al pubblico solo il giardino del complesso fortificato

mercoledì, 4 novembre 2020, 15:46

In seguito al DPCM entrato in vigore lunedì 26 ottobre, che ha portato alla chiusura anticipata alle 18 di ristoranti, bar e pasticcerie, sono molte le attività del capoluogo che si sono organizzate per offrire il servizio di asporto, unica alternativa per proseguire almeno parzialmente l’attività svolta in orario serale