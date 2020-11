L'Asl ringrazia la famiglia Guidi per la donazione di quattro borse di studio

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 13 novembre 2020, 14:01

Partecipato presidio quello di Fisascat Cisl con la referente Giada Bellandi, stamattina di fronte all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana

venerdì, 13 novembre 2020, 09:02

La storia è risaputa e gli abitanti la segnalano continuamente alle autorità competenti da anni e anni: purtroppo vivono in uno snodo cruciale per la circolazione dei mezzi pesanti del capoluogo, in quanto da qua transitano i camion di diverse ed importanti aziende

giovedì, 12 novembre 2020, 18:26

Secondo giorno di “zona arancione” in Toscana. Non siamo al lockdown della scorsa primavera ma, soprattutto per certe aree come la Garfagnana, nella sostanza ci avviciniamo

giovedì, 12 novembre 2020, 14:58

Un giorno di sciopero, oggi, per i dipendenti delle Coop con contratto multiservizi che domani, venerdì 13 novembre, a partire dalle 10, saranno in sit-in statico di fronte all'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 12 novembre 2020, 12:34

Ancora una spaccata, la quarta nei due anni di apertura, per il bar “Il Brillo Parlante” di piazza della Repubblica, meglio noto come il bar della Clap. Ironia della sorte, l’effrazione è avvenuta ieri notte, nel giorno del secondo anniversario dell’apertura dell’attività e nel primo giorno di “zona arancione” per...

martedì, 10 novembre 2020, 14:26

Venerdì 13 novembre alle ore 16,00 è in programma il 4° incontro del percorso partecipativo per l'adozione del Piano per il Parco, organizzato dal Garante della Regione Toscana per l'informazione e partecipazione in collaborazione con Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane