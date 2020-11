Castelnuovo



"Scuola, che passione!" La minoranza si rivolge al vicesindaco

lunedì, 9 novembre 2020, 13:22

Silvia Bianchini, capogruppo di minoranza, interviene per analizzare il momento attuale della scuola, con particolare riferimento all’inizio dell’anno scolastico a Castelnuovo di Garfagnana.

“La scuola dovrebbe essere “il luogo più sicuro del mondo”, lo abbiamo sempre detto tutti, anche quando il pericolo a cui si faceva riferimento era per esempio il terremoto o in generale la sicurezza dell’edificio. In tempo di Covid il “nemico” da cui fuggire è proprio un microscopico virus. Gli istituti scolastici, i dirigenti e tutto il personale durante l’estate, dopo il lungo periodo della DAD, hanno avuto modo di prepararsi ad affrontare questo nuovo anno scolastico che si prevedeva comunque molto impegnativo. Da parte loro è stato fatto tutto il richiesto e tutto il possibile per dare ai nostri ragazzi la possibilità di rientrare in classe”.

“Ma cosa succede quando a non aver fatto il proprio dovere è lo Stato o un’amministrazione locale? Succede che dopo pochi mesi di scuola in presenza ci ritroviamo di nuovo con i ragazzi a casa! Spazi e trasporti scolastici inadeguati e causa di assembramenti incontrollati hanno reso tutti gli sforzi delle singole scuole inutili. I trasporti sono gli stessi del periodo antiCovid”.

“A Castelnuovo aggiungiamo un altro grave errore di valutazione, segno di poca attenzione alla sicurezza dei nostri figli. Nel plesso della Scuola primaria in Carbonaia, giustamente si è previsto un secondo ingresso per i ragazzi dalla parte del giardino, ma molti genitori hanno i bambini che escono dai due punti, e il passaggio obbligato, con le macchine parcheggiate sulla strada, è in mezzo alla carreggiata con tutti i rischi che la cosa comporta. Basterebbe evitare di far parcheggiare nel tratto suddetto (6 macchine) e creare un corridoio per alunni e genitori delimitato con transenne o new jersey. Non possiamo limitare il nostro lavoro a due passerelle. La cosa è già stata segnalata più volte dai genitori all’assessore Bechelli. Ma ad oggi niente è stato fatto”.

“Ci sono poi altre domande che poniamo alla vicesindaco. Avete avuto tutta l’estate per farlo, non potevate inghiaiare prima lo spazio vicino adiacente a via per Montaltissimo? per rendere più agevole il parcheggio in quella zona e evitare file di macchine parcheggiate lungo la strada? Non potevano essere scaglionare le uscite delle elementari e delle superiori in Carbonaia in modo da evitare eccessivi assembramenti? Se i bimbi attualmente pranzano in classe sul proprio banco perché avete speso i soldi arrivati dallo Stato per tavoli per la mensa? Perché spendere soldi (4000€) in box sicurezza per notebook, cartelliere e lavagne di ardesia? Non potevamo investire questi fondi per potenziare i trasporti? Basterebbe più attenzione, programmazione e buona volontà”.