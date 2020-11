Servizio civile, al via l’avventura per due volontari al pronto soccorso di Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 5 novembre 2020, 13:17

Alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, rimane aperto al pubblico solo il giardino del complesso fortificato

mercoledì, 4 novembre 2020, 15:46

In seguito al DPCM entrato in vigore lunedì 26 ottobre, che ha portato alla chiusura anticipata alle 18 di ristoranti, bar e pasticcerie, sono molte le attività del capoluogo che si sono organizzate per offrire il servizio di asporto, unica alternativa per proseguire almeno parzialmente l’attività svolta in orario serale

mercoledì, 4 novembre 2020, 14:31

Nella giornata di ieri, al Centro Alzheimer della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, la Cooperativa Apuana Marmi ha consegnato agli operatori della Confraternita un'utile attrezzatura (una lavastoviglie industriale) per garantire una maggiore efficienza nella pulizia durante l'emergenza Covid

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:26

E’ scomparso all’età di 93 anni Alfredo Nannini, personaggio molto conosciuto a Castelnuovo, appartenente alla nota famiglia di ristoratori – albergatori, titolari per alcuni decenni del “Vittoria”, albergo – ristorante in piazza Umberto I

venerdì, 30 ottobre 2020, 10:56

Nascerà sulle ceneri del vecchio stabile demolito a giugno la nuova palestra “Francesco Vecchiacchi” al servizio del plesso scolastico di Via Nicola Fabrizi

giovedì, 29 ottobre 2020, 17:39

La cifra è molto importante e servirà per mantenere i livelli di eccellenza raggiunti dal Nido d’Infanzia “La Nuvoletta” in questi ultimi anni. Non può quindi non esserci che soddisfazione presso il comune di Castelnuovo di Garfagnana per l’ottenimento di un contributo regionale di 164.396,00 mila euro