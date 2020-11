Townforyou è attiva a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 21 novembre 2020, 18:46

Un nuovo lutto ha colpito la comunità di Castelnuovo di Garfagnana. Nella mattinata odierna si è spento improvvisamente all’età di 75 anni Renzo Pierini, personaggio popolare nel mondo sportivo del capoluogo garfagnino

venerdì, 20 novembre 2020, 19:32

Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha fatto il punto della situazione, leggendo i dati sanitari relativi al covid-19 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. I casi di positività attuali sono 57, con un calo di 19 unità rispetto all’ultima settimana

mercoledì, 18 novembre 2020, 14:24

Una donazione che permetterà al personale infermieristico del Pronto Soccorso della Valle del Serchio di seguire un percorso formativo specifico e validato per il posizionamento ecoguidato di accessi venosi centrali ad inserzione periferica (PICC)

venerdì, 13 novembre 2020, 14:01

Partecipato presidio quello di Fisascat Cisl con la referente Giada Bellandi, stamattina di fronte all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana

venerdì, 13 novembre 2020, 09:02

La storia è risaputa e gli abitanti la segnalano continuamente alle autorità competenti da anni e anni: purtroppo vivono in uno snodo cruciale per la circolazione dei mezzi pesanti del capoluogo, in quanto da qua transitano i camion di diverse ed importanti aziende

giovedì, 12 novembre 2020, 18:26

Secondo giorno di “zona arancione” in Toscana. Non siamo al lockdown della scorsa primavera ma, soprattutto per certe aree come la Garfagnana, nella sostanza ci avviciniamo