Vigili del fuoco, va in pensione il capo reparto Bonucci: al suo posto Fanani

lunedì, 30 novembre 2020, 15:07

Il primo dicembre il capo reparto esperto Pietro Bonucci sarà collocato in quiescenza.



La sua carriera nel corpo nazionale inizia con il servizio di leva come vigile del fuoco ausiliario nel 1980. Assunto con qualifica di vigile del fuoco con decorrenza 10 luglio 1985, è promosso capo squadra nel 1999 e capo reparto con decorrenza 2013. Dal suo rientro al comando nel 2019, riveste il ruolo di capo distaccamento della sede di Castelnuovo di Garfagnana. Numerose emergenze locali e nazionali lo hanno visto partecipe nelle operazioni di soccorso alla popolazione, ottenendo il riconoscimento formale da parte della protezione civile e del capo del corpo dei vigili del fuoco.



"Persona attenta ed interessata - ha commentato il comandante Gentiluomo -, ha seguito l’evolversi delle varie attività del corpo con cura, dedizione e precisione scrupolosa, contribuendo in maniera professionale ma anche personale, al buon funzionamento del comando e delle sue articolazioni. La passione per questo lavoro unita al desiderio di crescere e migliorarsi, lo hanno reso protagonista, fin dalla loro nascita, delle attività innovative del corpo come il servizio aerosoccorritore SAF 2B e l’utilizzo delle nuove tecniche di ricerca e salvataggio dispersi sotto le macerie (U.S.A.R.)".



"A nome del comando - conclude - esprimo al C.R.E. Pietro Bonucci sinceri sentimenti di gratitudine per l'opera da lui svolta con professionalità in tanti anni di servizio e auguro a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni e serenità".



Il capo reparto Michelangelo Fanani sarà il nuovo capo del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana.