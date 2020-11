Castelnuovo



Vivere al Ponte Nuovo: quando l’abitazione è un campo di battaglia

venerdì, 13 novembre 2020, 09:02

di simone pierotti

E’ divenuto, suo malgrado, un appuntamento giornalistico a cadenza costante quello con il condominio nei pressi del Ponte Nuovo di Castelnuovo, in via Roma. Siamo alle porte del capoluogo, in pratica è il biglietto da visita per chi arriva da Lucca ma lo “spettacolo” non è (più) dei più allettanti. Ce ne siamo occupati, l’ultima volta, la scorsa settimana quando un tir è rimasto incastrato contro il condominio, provocando l’ennesimo danno alla struttura. Non si tratta di una novità, dicevamo, e le cronache ci raccontano di incidenti e danni, causati dai mezzi di passaggio, continui: fare una statistica non è facile ma possiamo parlare, e non siamo in difetto per eccesso, di un incidente, con regolare denuncia assicurativa, ogni 2 / 3 mesi. La statistica è molto limli initativa in quanto i danni non denunciati sono innumerevoli: mezzi che transitano, sia direttamente che svoltando provenendo dall’incrocio da Santa Lucia, provocano il danno e non si fermano. Accade continuamente: ai condomini non rimane che leccarsi le ferite e chiedere il conto dei danni all’amministratore.

La storia è risaputa e gli abitanti la segnalano continuamente alle autorità competenti da anni e anni: purtroppo vivono in uno snodo cruciale per la circolazione dei mezzi pesanti del capoluogo, in quanto da qua transitano i camion di diverse ed importanti aziende. La variante ha alleggerito Castelnuovo di una bella parte del traffico pesante, sicuramente, ma rimane quello che transita o si dirige verso Santa Lucia e quindi Torrite.

Gli incidenti, come detto, riguardano il condominio: terrazzi e cornicioni abbattuti, portoni e finestre danneggiati, e tante altre pertinenze in vari modi colpiti. Fortunatamente gli incidenti non riguardano i pedoni ma, come ci ricordano i residenti della zona, quando escono di casa, soprattutto quando la visibilità è minore, camminare diventa un vivere nel pericolo, una sorta di terno al lotto. Soluzioni? Al momento sembrano di difficile attuazione o troppo dispendiose, ma i residenti chiedono piccoli accorgimenti quali l’installazione di una videocamera di sicurezza per riuscire a segnalare i mezzi che causano i danni, oltre a dissuasori o semplicemente una migliore segnaletica per la sicurezza.