Castelnuovo



Castelnuovo, antivigilia nel segno della sicurezza e dello shopping

mercoledì, 23 dicembre 2020, 20:23

di simone pierotti

Castelnuovo di Garfagnana, come ogni città italiana, saluta momentaneamente la zona gialla e, da domani, vigilia di Natale, entra nella zona rossa (e arancione) che durerà fino al termine delle festività. Una giornata particolare per il capoluogo garfagnino, che portava con sé qualche timore di troppo per il corretto rispetto delle normative anti – covid: ancora vive alcune immagini del centro storico (non tutte, sia chiaro!) di domenica scorsa, quando qualche gruppo di scriteriato non si è attenuto alle semplici norme di distanziamento e anti - assembramento.

L’amministrazione comunale è corsa ai ripari, per evitare che l’antivigilia di Natale, ultimo giorno di “libertà” da dedicare ai brindisi di auguri, si trasformasse nelle precedenti e tradizionali vigilie che tutti ricordiamo, con un pizzico di malinconia, peraltro. E’ stato così messo in piedi un ingente piano di sicurezza, sia dal sistema di protezione civile del comune, coordinato dal responsabile Vincenzo Suffredini, che dalle forze dell’ordine.

Discreto l’afflusso delle persone nel centro storico fin dalla mattina, in particolare nel tardo pomeriggio ma la situazione è rimasta sempre sotto controllo e non si sono registrati problemi, grazie all’efficienza della macchina messa in atto. Il limite massimo di 1000 persone nel centro storico non è stato mai raggiunto, si sono registrate punte massime di 600-700 unità.

Al piano di sicurezza, seguito personalmente anche dal sindaco Andrea Tagliasacchi e dal vice sindaco Chiara Bechelli, assieme ad altri componenti della giunta, hanno partecipato ben 22 volontari, forniti dai tre gruppi comunali, l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, la Misericordia di Castelnuovo e il Gruppo Volontario Comunale. Sono stati definiti 9 accessi al centro storico, tutti presidiati dal personale dotato di contapersone elettronico per comunicare in tempo reale al Coordinamento Radio la situazione. Le strade e le piazze di Castelnuovo sono state pattugliate costantemente da un buon numero di forze dell’ordine, sia dell’Arma dei Carabinieri che della Guardia di Finanza, oltre a sei guardie della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Garfagnana.

Come detto, buon afflusso di persone, sempre ordinato e rispettoso delle norme, soprattutto persone a caccia degli ultimi regali, con alcune limitate code che si sono formate fuori dai negozi del centro; c’erano anche diversi gruppi di giovani e giovanissimi che hanno riempito i locali e i bar della zona, occupando ovviamente i posti consentiti dall’ultima ordinanza comunale. Al brindisi pre – natalizio con gli amici non si rinuncia, ma in sicurezza!