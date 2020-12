Castelnuovo



Castelnuovo lancia il concorso “Effetto Natale”

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:07

In vista delle prossime festività natalizie, l’Associazione Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha indetto un concorso rivolto a tutti i cittadini del comune di Castelnuovo di Garfagnana finalizzato ad abbellire con decorazioni e addobbi natalizi gli spazi privati che siano visibili dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, giardini e davanzali.

Il concorso, dal titolo “Effetto Natale” prevede un premio per il vincitore di € 100,00 in buoni spesa, da spendere esclusivamente nei negozi aderenti all’associazione “Compriamo a Castelnuovo”.

A decretare il vincitore saranno direttamente i cittadini: le foto degli addobbi realizzati saranno infatti pubblicate (in forma anonima) sulla pagina Facebook della Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana e quella che riceverà il maggior numero di “Mi piace” si aggiudicherà il premio.

In caso di risultato ex-equo il montepremi sarà ripartito in parti uguali tra i vincitori.

Possono prendere parte al concorso cittadini, residenti e non, gruppi di cittadini ed associazioni con una o più istallazioni.

I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria sensibilità artistica ed originalità.

Per partecipare dovrà essere inviata 1 foto a colori degli addobbi allestiti entro le ore 12:00 del 26 dicembre all’indirizzo email prolococastelnuovogarfag@virgilio.it.

Gli addobbi e le decorazioni natalizie dovranno essere allestiti a partire almeno dal 21 dicembre 2020 e dovranno rimanere fino al 6 gennaio 2021.

Regolamento del concorso “Effetto Natale”

Art. 1 - OGGETTO

L’Associazione Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana indice il concorso natalizio “EFFETTO NATALE” finalizzato ad abbellire con decorazioni e addobbi natalizi spazi privati, visibili dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, giardini e davanzali. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria libertà artistica ed originalità. Gli addobbi e le decorazioni natalizie dovranno essere allestiti a partire almeno dal 21 dicembre 2020 e dovranno permanere fino al 6 gennaio 2021.

Art. 2 – PARTECIPANTI AMMESSI

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, residenti e non. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di cittadini ed associazioni, con una o più installazioni purché realizzate nel territorio comunale.

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno inviare una foto degli addobbi allestiti, con l’indicazione del luogo (via, frazione, località) dove gli addobbi sono allestiti, entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2020 all’indirizzo email prolococastelnuovogarfag@virgilio.it

ART. 4 – VALUTAZIONE E PREMI

Le foto presentate saranno tutte pubblicate (in forma anonima) sulla pagina Facebook dell’Associazione Pro Loco. La foto che, che alle ore 12 del giorno 7 gennaio 2021, riceverà il numero maggiore di “Mi piace” sarà decretata vincitrice del concorso. I “Mi Piace” ricevuti dopo le ore 12 del giorno 7 gennaio 2021 non saranno conteggiati. In caso di risultato ex-equo il montepremi sarà ripartito in parti uguali.

ART. 5 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento e l’automatica autorizzazione all’Associazione Pro Loco all’uso gratuito di eventuali riproduzioni fotografiche sui siti internet istituzionali, social network etc.

Art. 6 - DICHIARAZIONI e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679 - si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso e alle attività svolte dall’organizzazione e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa.