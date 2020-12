Castelnuovo



Castelnuovo, nuove misure a sostegno di attività commerciali e famiglie

martedì, 1 dicembre 2020, 17:22

In arrivo nuove misure di sostegno per le attività commerciali e le famiglie dopo gli interventi messi in campo la scorsa estate al termine del primo lockdown.

Dopo l’istituzione di un fondo da € 50.000,00 e l'abbattimento della parte variabile della Tari (tassa rifiuti solidi urbani) per il periodo di chiusura delle attività commerciali imposto dal governo a fronte dell’emergenza Covid, l'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana è riuscita a reperire nuove significative risorse a ristoro della predetta tassa, sia in favore delle attività commerciali che in favore delle famiglie disagiate.

Sono stati infatti stanziati € 100.000,00, che verranno utilizzati a parziale rimborso o sgravio per le attività commerciali che già avevano aderito al bando di luglio, senza che queste debbano presentare ulteriori istanze.

Verrà inoltre riaperto il bando per circa 10 giorni, affinché le attività che eventualmente non avessero presentato domanda all'epoca possano farlo adesso alle stesse condizioni.

A sostegno delle famiglie, sono invece stati reperiti € 60.000,00, che verranno utilizzati, sempre a ristoro della Tari, in favore dei soggetti che, sulla base di apposito bando, chiederanno all'Ente i contributi alimentari già coperti con fondi statali pari a € 33.000,00.

Queste le parole dell’assessore con delega al commercio Ilaria Pellegrini: “In questo momento storico così difficile, i comuni sono chiamati a svolgere il loro ruolo con ancora maggior impegno e dedizione. Queste misure, che vanno a sostegno sia delle attività commerciali, sia dei singoli cittadini, vogliono essere un ulteriore segno tangibile di sostegno e di vicinanza”.