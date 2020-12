Castelnuovo perde un’altra colonna: se ne va Attilio Salvetti, per anni titolare di una pescheria

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 5 dicembre 2020, 10:03

Per giovani donne e uomini che hanno voglia di misurarsi con il mondo del lavoro imparando mestieri sempre richiesti, sono in partenza due corsi di formazione biennali e gratuiti in quanto finanziati con risorse di Garanzia Giovani e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia...

giovedì, 3 dicembre 2020, 11:24

Sono trascorse nemmeno due settimane dal lancio di Townforyou (www.townforyou.com), l’innovativo marketplace pensato per sostenere e promuovere le attività commerciali di prossimità, ma tanti sono già i riscontri favorevoli sia da parte di negozianti e ristoratori che da parte dei clienti

mercoledì, 2 dicembre 2020, 20:05

Il Circolo Fotocine Garfagnana si apre sempre più alle nuove modalità di proporre e fare fotografia oggi. L’esplosione di Instagram, primo sito web per numero di foto condivise, ha rivoluzionato il mondo della fotografia, ampliando il numero di appassionati e rendendo fruibili contenuti e temi ad un pubblico sempre più...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:17

I buoni spesa saranno rilasciati agli aventi diritto in tagli da euro 25 secondo la dimensione del nucleo familiare da un minino di euro 100 ad un massimo di euro 300

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:42

Al via venerdì 4 dicembre la seconda edizione di FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana e il Teatro Alfieri, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus

martedì, 1 dicembre 2020, 17:22

In arrivo nuove misure di sostegno per le attività commerciali e le famiglie dopo gli interventi messi in campo la scorsa estate al termine del primo lockdown