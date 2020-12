Castelnuovo, Tagliasacchi emette ordinanza anti-affollamento

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 20 dicembre 2020, 20:32

Tanta la gente in giro per i centri storici, come Castelnuovo di Garfagnana che, soprattutto nel pomeriggio, si è riempita in particolare di giovani desiderosi di tornare a rivivere la libertà perduta

venerdì, 18 dicembre 2020, 21:00

Il concorso dal titolo “Effetto Natale” prevede un premio per il vincitore di 100,00 euro in buoni spesa, da spendere esclusivamente nei negozi aderenti all’associazione “Compriamo a Castelnuovo”

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:56

Prosegue, dopo il successo della prima puntata, la seconda edizione di FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:38

Si chiama Fermenti, il primo rapporto sull'economia civile in provincia di Lucca. Si tratta di un report che va ad approfondire tutte quelle tematiche sviluppate già in quello di giugno, "D'istanti. Capacità di risposta sociale e orizzonti civili in tempo di Covid-19"

venerdì, 18 dicembre 2020, 17:08

Oggi c’è stato un sopralluogo dell’assessore regionale Stefano Baccelli che, accompagnato dall’altro consigliere Mario Puppa, ha fatto visita al cantiere per fare il punto della situazione insieme alle parti in causa

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:14

Sopralluogo allo scalo ferroviario merci di Castelnuovo Garfagnana (LU) per l’assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 18 dicembre, alle ore 14 nei pressi dell'infrastruttura