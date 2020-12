Castelnuovo



Il luogotenente Mauro Morotti assume il comando del Norm

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:28

Il 29 dicembre il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana è stato assunto dal luogotenente carica speciale Mauro Morotti, già comandante della stazione di Fornaci di Barga che ha retto ininterrottamente dal giugno 1999.



Il sottufficiale è stato trasferito in Valle del Serchio nel 1995 al termine del corso biennale allievi sottufficiali, venendo destinato alla stazione di Borgo a Mozzano, dopodiché per quattro anni ha ricoperto l’incarico di capo equipaggio del nucleo radiomobile del N.O.R. della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. Nel 1999 è stato destinato quale comandante alla stazione di Fornaci di Barga ove in più di un ventennio si è distinto per le innumerevoli operazioni di servizio e soprattutto per l’assoluta e continua disponibilità nei confronti delle Istituzioni e della comunità.



Inoltre, l’estate scorsa, nell’ambito della compagnia carabinieri di Castelnuovo Garfagnana si sono avuti altri avvicendamenti al comando di due stazioni. Il maresciallo Luciano Chiappini dalla stazione di Bagni di Lucca, ove ha ricoperto per lungo periodo il comando in sede vacante, è stato trasferito quale comandante alla stazione di Piazza al Serchio sostituendo il maresciallo maggiore Messina andato in congedo nell’aprile 2019.



Il comando della stazione di Bagni di Lucca è stato assegnato al maresciallo Michele Saulino precedentemente in servizio quale sottufficiale sottordine alla stazione di Castelnuovo di Garfagnana.