Incendio bombola di gpl, domato dai vigili

lunedì, 7 dicembre 2020, 17:55

La sede provvisoria dei laboratori dell'Ipsia Simoni di Castelnuovo Garfagnana sarà ricavata in un edificio di via Fabrizi, a Castelnuovo, di proprietà della società BPA

sabato, 5 dicembre 2020, 12:39

Un nuovo lutto causato dal covid-19 ha colpito la comunità di Castelnuovo: questa mattina si è spento Attilio Salvetti, 68 anni. L’uomo era ricoverato all’ospedale “San Luca” di Lucca e, da qualche giorno, le sue condizioni erano peggiorate ed era stato trasferito in terapia intensiva

sabato, 5 dicembre 2020, 10:03

Per giovani donne e uomini che hanno voglia di misurarsi con il mondo del lavoro imparando mestieri sempre richiesti, sono in partenza due corsi di formazione biennali e gratuiti in quanto finanziati con risorse di Garanzia Giovani e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia...

giovedì, 3 dicembre 2020, 11:24

Sono trascorse nemmeno due settimane dal lancio di Townforyou (www.townforyou.com), l’innovativo marketplace pensato per sostenere e promuovere le attività commerciali di prossimità, ma tanti sono già i riscontri favorevoli sia da parte di negozianti e ristoratori che da parte dei clienti

mercoledì, 2 dicembre 2020, 20:05

Il Circolo Fotocine Garfagnana si apre sempre più alle nuove modalità di proporre e fare fotografia oggi. L’esplosione di Instagram, primo sito web per numero di foto condivise, ha rivoluzionato il mondo della fotografia, ampliando il numero di appassionati e rendendo fruibili contenuti e temi ad un pubblico sempre più...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:17

I buoni spesa saranno rilasciati agli aventi diritto in tagli da euro 25 secondo la dimensione del nucleo familiare da un minino di euro 100 ad un massimo di euro 300