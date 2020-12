Castelnuovo



Iniziati i lavori per il parcheggio in Via Vannugli

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:13

Sono iniziati stamani (mercoledì 9 dicembre), ad opera della ditta Lunardi Movimento Terra, i lavori di demolizione del fabbricato (ex deposito bus) che fanno parte del primo lotto di intervento per la realizzazione del parcheggio in Via Vannugli.

Dopo la demolizione, si procederà al pareggiamento e nel 2021 inizierá il secondo lotto di lavori che porterà a completamento la realizzazione del parcheggio e dell’illuminazione, con un investimento complessivo di 195.000,00 €.

Il lavoro risolve i numerosi problemi legati alla viabilità e al parcheggio dei residenti della zona che erano costretti a lasciare le automobili lungo una strada per sua natura molto trafficata, essendo un collegamento tra l’alta Garfagnana e il capoluogo, e si va ad aggiungere agli interventi di miglioramento della sicurezza stradale già eseguiti che hanno portato alla realizzazione in 3 lotti del marciapiede che parte da località Santa Maria e termina proprio in prossimità di quello che sarà il futuro parcheggio.