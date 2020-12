Castelnuovo



ISI Garfagnana: la scuola non si ferma, ripartito il Progetto Liceo Matematico

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:20

Ieri, 10 dicembre, all’ISI Garfagnana è ripartito il Progetto Liceo Matematico. Le classi seconde del Liceo Galilei, su base volontaria, hanno avuto la preziosa occasione di collegarsi col prof. Modica dell’università di Pisa per un minicorso webinar dal titolo “Aritmetica Modulare”. Questa specialità dell’aritmetica, infatti, è molto importante al giorno d’oggi per inquadrare e trattare fenomeni matematici anche molto diversi fra loro, ma dotati di caratteristiche comuni, come accade per la crittografia nella messaggistica o nei codici per il prelievo di contante agli sportelli Bancomat. Il corso dunque rientra a pieno titolo nella proposta didattica del Progetto, che si conferma invariata rispetto allo scorso anno ed è dedicata alla scoperta dei molteplici e diversi aspetti della matematica nella vita quotidiana. Come dice la prof.ssa Simona Salotti, referente del progetto: “I ragazzi si sono mostrati molto curiosi di scoprire quanta matematica ci sia nascosta dietro le chat di Whattsapp che tanto amano frequentare!”