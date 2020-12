Castelnuovo



Isi Garfagnana: tutte le attività di orientamento per i futuri studenti

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:17

Isi Garfagnana: nonostante le difficoltà poste dallo scenario epidemiologico, l’Isi è pronto a partire con le attività di incontro rivolte alla platea dei ragazzi delle classi terze medie di Garfagnana e Valle del Serchio.

In quest’anno così particolare, l’attività di orientamento è dunque caratterizzata dallo sviluppo delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia e si svolge fondamentalmente da remoto, grazie all’utilizzo della piattaforma GSuite. Attraverso quest’ultima sono stati organizzati incontri virtuali e riunioni interattive, in cui presentare l’attività delle diverse scuole dell’Isi.

Le attività sono iniziate il 20 novembre attraverso l’organizzazione di conference on meet, nelle quali i referenti ISI hanno incontrato virtualmente i ragazzi delle classi terze di alcune scuole del territorio, secondo un calendario di meet concordato con le secondarie di primo grado che ha previsto dibattiti virtuali per tutto il mese di novembre e l’inizio di dicembre. Tutto questo è reso possibile anche grazie all’importante lavoro di implementazione e potenziamento delle dotazioni tecnologiche sia hardware sia software delle scuole, sostenuto dall’Istituto fin dalla fine del precedente anno scolastico e che rende ISI Garfagnana un polo all’avanguardia quanto a strumentazioni e dotazioni tecnologiche a disposizione di docenti ed alunni.

I prossimi appuntamenti dell’orientamento on line di ISI Garfagnana saranno: 1) gli stage on line (su prenotazione tramite modulo disponibile sul nostro sito isigarfagnana.edu.it) a cui è possibile iscriversi per le date del 10 dicembre, 18 dicembre oppure 12 gennaio; 2) Isiorienta: tutti i referenti delle singole scuole saranno a disposizione per rispondere a dubbi e domande, anche sul tema dell’inclusione, il giorno 10 dicembre dalle 17,30 alle 18,30 su Meet (per partecipare basta cliccare sul link disponibile sempre sul nostro sito web istituzionale!); intanto, sul sito web sono disponibili anche i video, girati dalle singole scuole e lanciati il 5 dicembre all’interno di Expo on line: le scuole dell’Isi si presentano! Dal sito, inoltre è consultabile la brochure aggiornata sull’offerta formativa delle singole scuole, con i quadri orari, i progetti e tutto quello che fa parte del mondo ISI Garfagnana.

Anche quest’anno, sebbene avvalendosi principalmente della tecnologia, i referenti per l’orientamento si propongono di valorizzare le peculiarità del loro Istituto, in cui ogni scuola ha la sua storia e la sua identità culturale e formativa, ma perseguono come obiettivo comune la realizzazione di progetti di apprendimento che sappiano coniugare conoscenze e competenze, rendendo gli studenti protagonisti e soggetti attivi del loro percorso educativo.

Fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo è l’interazione con il territorio, l’attenzione alle richieste del mondo del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica, seppur quest’anno declinata nel difficile contesto epidemiologico in cui tutti ci troviamo.