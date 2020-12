Castelnuovo



Lutto per la scomparsa di Guglielmo “Memo” Santi, un uomo al servizio della comunità

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:21

di simone pierotti

Era un uomo che si era fatto ben volere da tutta la comunità: così si può ricordare Guglielmo Santi, detto “Memo”, scomparso questa mattina all’età di 83 anni. Nato e cresciuto nel capoluogo, a pochi passi dal campo sportivo “Vecchio”, aveva sempre vissuto nella sua amata cittadina dove aveva svolto, con grande solerzia e disponibilità, il proprio lavoro di impiegato bancario alla locale agenzia della Monte dei Paschi di Siena.

Oltre al lavoro, “Memo” era molto conosciuto e si era fatto apprezzare per il proprio impegno nell’ambiente dello sport e della musica. Era infatti sempre stato una delle colonne della Corale del Duomo, sia artisticamente che dal punto di vista organizzativo e dirigenziale; inoltre è stato per lunghi anni un dirigente del settore giovanile e della scuola calcio dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana. In particolare alcuni componenti del gruppo di ragazzi nati nel 1987, che hanno condiviso con Santi alcuni campionati, ci hanno chiesto di salutarlo per mezzo delle nostre pagine. “Memo era un signore d’altri tempi e un dirigente di un calcio che oggi non c’è più. Ricordo Guglielmo come una persona buona e disponibile, ci ha cresciuto come dei figli e dei nipoti, sempre attento, preciso, puntuale, mai una parola di troppo, ci ha insegnato valori come l’educazione e il rispetto”. Guglielmo Santi lascia la moglie Grazia, i figli Claudio e Alessandro, e gli amatissimi nipoti.