Misure urgenti di solidarietà alimentare: 33 mila euro al comune di Castelnuovo

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:42

Al via venerdì 4 dicembre la seconda edizione di FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana e il Teatro Alfieri, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus

martedì, 1 dicembre 2020, 17:22

In arrivo nuove misure di sostegno per le attività commerciali e le famiglie dopo gli interventi messi in campo la scorsa estate al termine del primo lockdown

martedì, 1 dicembre 2020, 11:17

Antica Valserchio - realtà d’eccellenza nella produzione di accessori tessili per i più grandi marchi del fashion system mondiale - riconferma la propria sensibilità nei confronti della comunità garfagnina con un dono simbolico per i ragazzi delle scuole primarie di Castelnuovo

lunedì, 30 novembre 2020, 15:07

Il primo dicembre il capo reparto esperto Pietro Bonucci sarà collocato in quiescenza. Il capo reparto Michelangelo Fanani sarà il nuovo capo del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana

lunedì, 30 novembre 2020, 14:00

Nuovi corsi serali, ulteriori indirizzi e qualche classe in più ai corsi didattici già attivi negli istituti superiori del territorio. Sarà incrementata, infatti, l'offerta formativa sulla rete scolastica del territorio provinciale

domenica, 29 novembre 2020, 08:27

Si è spento all’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo, nella notte tra venerdì e sabato, Ispano Ferrando, 91 anni, figura molto conosciuta e stimata nella comunità. Le esequie si terranno domenica 29 novembre, alle 15, presso il cimitero di Pieve Fosciana, nel rispetto delle restrizioni anti – covid