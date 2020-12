Natale di lavoro per i vigili del fuoco: gli auguri del Conapo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 23 dicembre 2020, 20:23

Castelnuovo di Garfagnana, come ogni città italiana, saluta momentaneamente la zona gialla e, da domani, vigilia di Natale, entra nella zona rossa (e arancione) che durerà fino al termine delle festività

martedì, 22 dicembre 2020, 18:11

Solidarietà sotto l’albero e riconoscenza a tutti gli operatori in ambito sanitario: la Fondazione Banca del Monte di Lucca ringrazia con un dono tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori nell’ambito della salute pubblica del territorio che sono impegnati in prima linea in questi mesi di emergenza sanitaria

martedì, 22 dicembre 2020, 13:35

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare tramite la direzione sanitaria ospedaliera di Lucca e Valle del Serchio ed il personale del Pronto Soccorso della Valle, ringrazia la ditta Antica Valserchio srl che in occasione delle feste natalizie ha donato cinque sedie a rotelle pieghevoli, particolarmente utili per l’attività di...

martedì, 22 dicembre 2020, 12:32

I commercianti di Castelnuovo si sono espressi in merito all’ordinanza emessa dal sindaco Andrea Tagliasacchi, dopo l’ultima domenica del centro storico che si è trasformata in un anticipo di Vigilia di Natale

lunedì, 21 dicembre 2020, 14:58

Nuova ordinanza emessa oggi dal sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, al fine di contrastare il fenomeno dell’eccessivo affollamento del centro storico nei prossimi giorni

domenica, 20 dicembre 2020, 20:32

Tanta la gente in giro per i centri storici, come Castelnuovo di Garfagnana che, soprattutto nel pomeriggio, si è riempita in particolare di giovani desiderosi di tornare a rivivere la libertà perduta