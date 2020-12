Castelnuovo



Ritorna la zona gialla, sorridono bar e ristoranti: tanta gente in giro

domenica, 20 dicembre 2020, 20:32

di simone pierotti

Primo giorno di ritorno alla zona gialla per la Toscana, in attesa che entri in vigore il dpcm delle festività: siamo usciti per capire … l’effetto che fa. Buone notizie per la Valle del Serchio: fin dalle prime ore della mattina tanto traffico sulle principali vie di comunicazione. Che il colore sia cambiato è abbastanza evidente, rispetto ai precedenti week-end. Traffico dalla Garfagnana in direzione Lucca, evidentemente a caccia degli ultimi regali natalizi, ma traffico anche in direzione Garfagnana.

A sorridere sono sicuramente le attività commerciali, soprattutto quelle del settore della ristorazione e dei bar, che hanno potuto riaprire alla clientela dopo molto tempo. Tanta la gente in giro per i centri storici, come Castelnuovo di Garfagnana che, soprattutto nel pomeriggio, si è riempita in particolare di giovani desiderosi di tornare a rivivere la libertà perduta. Un anticipo di quella che non potrà essere la tradizione ormai consolidata per i più giovani, ovvero la festosa e chiassosa vigilia di Natale, che diventerà “zona rossa”.

Controlli da parte delle forze dell’ordine, con pattuglie dei carabinieri che hanno assicurato la propria presenza nei punti nevralgici del capoluogo, in particolare piazza Umberto I. A quanto pare, tutto al momento sotto controllo.