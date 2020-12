Castelnuovo



Scadono domani le iscrizioni al corso per segreteria e social media under 18

lunedì, 14 dicembre 2020, 10:55

Segreteria e social media: scadono martedì 15 dicembre 2020 le iscrizioni al corso gratuito SEMED (segreteria e social media) finanziato con risorse di Garanzia Giovani che rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani; è biennale, rivolto a minorenni che hanno terminato il primo ciclo di studi e realizzato in collaborazione con l'ISI Garfagnana e imprese del settore.

SEMED - Segreteria Social Media forma addetti all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni; è riservato a 15 allievi, ha una durata di 2100 ore di cui 800 di stage e 300 di recupero delle competenze di base, oltre ad attività pratiche in laboratorio; le lezioni si svolgeranno in via XX aprile.

L'addetto organizza e gestisce l'accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita, la registrazione, la protocollazione e l'archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l'organizzazione di riunioni e trasferte. Le competenze di base sono state progettate con una specifica curvatura nel settore amministrativo segretariale al fine di renderle coerenti con le competenze in uscita.

Il corso è rivolto a allievi di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico.

Per informazioni: agenzia Per-corso 0583 333305, info@per-corso.it.